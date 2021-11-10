Джошуа вирішив, з ким битиметься після реваншу з Усиком

Джошуа поділився своїми планами в інтерв'ю iFL TV, цитує "UA-Футбол".



"Я відразу погоджуюсь на бої з такими бійцями, як Вайлдер. І хочу, щоб люди знали, що я можу битися з ким завгодно в розквіті сил або в будь-який час. Згоден на будь-який виклик, якщо тільки не завадить політика та буде фінансовий інтерес. Чи хотів би я побитися з Вайлдером? Так", - заявив британець Ентоні Джошуа.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Нагадаємо, 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа перевершить Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.

Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер могли провести бій ще у 2018 році, але тривалі переговори - завершилися невдало.

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