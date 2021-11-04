Промоутер спрогнозував фінал битви Усика, Ф'юрі та Джошуа за "трон" у хевівейті
Промоутер Едді Хірн заявив, що британський боксер Ентоні Джошуа перевершить співвітчизника Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє BoxingScene.
За його словами, Джошуа здатен перемогти Ф'юрі та Усика та зібрати усі чотири титула в надважкій вазі.
"Складно визначити, хто найсильніший. Мені здається, що Тайсон Ф'юрі кращий за Олександра Усика. Він зможе здолати його за рахунок габаритів, руху. Це був би чудовий бій, але, можливо, не найцікавіший для перегляду. Чесно скажу - мені здається, Ентоні може перемогти їх обох", - сказав Хірн, який є промоутером Джошуа.
Він висловив переконання, що саме Джошуа є найкращим важковаговиком світу, просто йому це треба довести.
"Якщо складати зараз рейтинг важковаговиків, то Ф'юрі та Усик ділитимуть перше-друге місця, Джошуа лише третій, Вайлдер — п'ятий. Але я вважаю, що насправді Джошуа — найкращий важковаговик у світі. Просто йому треба знову це довести", - зазначив Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 3 листопада стало відомо, що Тайсон Ф'юрі буде змушений захищати звання чемпіона світу WBC у бою проти Ділліана Вайта.
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