Ф'юрі перед поєдинком з переможцем реваншу Усик - Джошуа примусять провести ще один бій

Про це заявив промоутер Ділліана Вайта Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24.

За його словами, найближчим часом Вайта призначать обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє Ф'юрі.

"Я очікую, що Ділліан Вайт буде офіційно оголошений обов'язковим претендентом на титул Тайсона Ф'юрі на конгресі WBC. Після цього розпочнуться переговори. Якщо ми не зможемо досягти угоди, то буде проведено промоутерські торги", - сказав Хірн.

Конгрес WBC заплановано на 15 листопада.

Ділліан Вайт володіє титулом "тимчасового" чемпіона WBC. 30 жовтня він мав його захищати у поєдинку проти шведа Отто Валліна, однак поєдинок було скасовано через травму британця.

Очікується, що Тайсон Ф'юрі у 2022 році проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, які навесні 2022 року битимуться за титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), що належать українцю.

Нагадаємо, 23 жовтня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що британець проведе наступний поєдинок навесні 2022 року проти Діллана Вайта або Джо Джойса.

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