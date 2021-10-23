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Головна Спорт Ф'юрі дізнався дату наступного бою та імена потенційних суперників

Ф'юрі дізнався дату наступного бою та імена потенційних суперників

23 жовтня, 2021 субота
20:47
Спорт Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок навесні 2022 року

Про це заявив промоутер британця Боб Арум, повідомляє BoxingNews24

За його словами, Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій у березні наступного року, а його потенційними суперниками є співвітчизники Ділліан Вайт та Джо Джойс. 

"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз. Я міг би припустити, що, напевно, в березні", - сказав Арум. 

Він підкреслив, що Діллан Вайт не є обов'язковим претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі, тому спочатку має перемогти шведа Отто Валліна, бій з яким 30 жовтня зірвався через травму британця. 

"Вайт не є обов'язковим претендентом. Він зобов'язаний битися з Отто Валліном, а там подивимося. Я хочу, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Британії і гадаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Вайт або Джо Джойс", - розповів Арум. 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

  • Нагадаємо, 20 жовтня Ділліан Вайт травмувався за 10 днів до захисту титулу "тимчасового" чемпіона світу WBC у бою проти Отто Валліна. 
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Бокс
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Джо Джойс
Ділліан Вайт
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