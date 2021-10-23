Ф'юрі дізнався дату наступного бою та імена потенційних суперників

Про це заявив промоутер британця Боб Арум, повідомляє BoxingNews24.

За його словами, Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій у березні наступного року, а його потенційними суперниками є співвітчизники Ділліан Вайт та Джо Джойс.

"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз. Я міг би припустити, що, напевно, в березні", - сказав Арум.

Він підкреслив, що Діллан Вайт не є обов'язковим претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі, тому спочатку має перемогти шведа Отто Валліна, бій з яким 30 жовтня зірвався через травму британця.

"Вайт не є обов'язковим претендентом. Він зобов'язаний битися з Отто Валліном, а там подивимося. Я хочу, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Британії і гадаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Вайт або Джо Джойс", - розповів Арум.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).