Ф'юрі дізнався дату наступного бою та імена потенційних суперників
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок навесні 2022 року
Про це заявив промоутер британця Боб Арум, повідомляє BoxingNews24.
За його словами, Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій у березні наступного року, а його потенційними суперниками є співвітчизники Ділліан Вайт та Джо Джойс.
"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз. Я міг би припустити, що, напевно, в березні", - сказав Арум.
Він підкреслив, що Діллан Вайт не є обов'язковим претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі, тому спочатку має перемогти шведа Отто Валліна, бій з яким 30 жовтня зірвався через травму британця.
"Вайт не є обов'язковим претендентом. Він зобов'язаний битися з Отто Валліном, а там подивимося. Я хочу, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Британії і гадаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Вайт або Джо Джойс", - розповів Арум.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 20 жовтня Ділліан Вайт травмувався за 10 днів до захисту титулу "тимчасового" чемпіона світу WBC у бою проти Отто Валліна.
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