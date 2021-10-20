Обов'язковий претендент на титул Ф'юрі травмувався за 10 днів до чемпіонського бою

Про це повідомляє The Sun.

Бій за титул "тимчасового" чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), який мав відбутися 30 жовтня у Лондоні, скасовано через травму Вайта, яку він отримав на тренуванні.

Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє інший британець - Тайсон Ф'юрі.

Очікувалося, що переможець бою між Ділліаном Вайтом та Отто Валліном битиметься за титул WBC, якщо українець Олександр Усик за 30 днів не домовиться з Тайсоном Ф'юрі про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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