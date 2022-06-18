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Головна війна з Росією Є небезпека по трьох напрямках на Донбаському плацдармі, - військовий експерт Коваленко
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Є небезпека по трьох напрямках на Донбаському плацдармі, - військовий експерт Коваленко

18 червня, 2022 субота
21:11
війна з Росією карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційний спротив" зазначив, що російські окупанти намагаються не тільки прискорити захоплення Сєверодонецька та прямувати до Лисичанська, а ще продовжують спроби просуватися до Бахмута, також від Ізюма спробують рухатися до Слов'янська й у напрямку Барвінкове

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є небезпека по трьох напрямках на Донбаському плацдармі. У першу чергу російські окупанти намагаються не тільки прискорити захоплення Сєверодонецька та просуватися до Лисичанська, а також роблять спроби просуватися у напрямку Бахмута. Для них це також важливий напрямок, де сконцентровано велика кількість їхніх сил та засобів. Але на сьогодні найбільша кількість батальйонно-тактичних груп (БТГ) зосереджена саме у районі Ізюму. Від Ізюма вони будуть намагатися просуватися до Слов'янська, а також у напрямку Барвінкове" – зауважив Коваленко.

Військовий оглядач пояснив, що Ізюм має лише умовне тактичне та стратегічне значення, тому що майже два місяці противник утримує цей плацдарм, але реалізувати його тактичне та стратегічне значення не може, просувається досить повільно.

"Цікаво, коли ЗСУ розпочали контрнаступальні дії у напрямку Ізюму, для окупантів це було неочікувано. До речі, ми бачили активність противника на північно-східному напрямку від Харкова, де, як відомо, під Старим Салтовом вони були зупинені та заблоковано їх просування. Активність у тому напрямку окупанти почали, тому що просування ЗСУ саме на Харківщині у бік Вовчанську, може поставити під загрозу логістичне постачання до Ізюма ворожої техніки, боєприпасів і та інше. Бо Вовчанськ є елементом логістичної артерії, яка йде до Куп'янська, а потім і до Ізюма, тому російська війська там і активізувалися" – зауважив військовий експерт.

Олександр Коваленко додав, що ресурсів у ворога зараз немає, наприклад, щоб повернути під свій контроль Старий Салтів, тому займаються хаотичним мінуванням цієї території, щоб загальмувати контрнаступ ЗСУ.

  • 16 червнея Генштаб ЗСУ інформував, що окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках
  • 18 червня Генштаб ЗСУ  повідомив, що росіяни продовжують наступ на Слов'янськ та змінили тактику в Сєверодонецьку
  • Також у щоденному звіті Інституту дослідження війни (ISW) йдеться, що росіяни зосередились на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська, зазнаючи при цьому великих втрат

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Лисичанськ
Слов'янськ
Бахмут
Севєродонецьк
Ізюм
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