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Росіяни продовжують наступ на Слов'янськ та змінили тактику в Сєверодонецьку, - Генштаб ЗСУ

18 червня, 2022 субота
07:50
війна з Росією Бої на Донбасі

Російські окупанти у п'ятницю, 17 червня, здійснили невдалу спробу зміцнити свої позиції на околицях Сєверодонецька та продовжують наступ на Слов'янськ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках

На Лиманському напрямку активних дій не вів. Обстріляв із артилерії райони Сидорового та Маяків.

На Сєверодонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. 

У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне,  Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. В районі населеного пункту Краснопілля намагався відновити штурмові дії, бої тривають.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Південнобузькому напрямку, з метою стримування наших військ, ворог обстрілював із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню  райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Одночасно, противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі і техніці. За наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється і буде опублікована трохи згодом. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів.

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