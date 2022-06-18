Росіяни зосередились на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська, зазнаючи при цьому великих втрат – ISW
Російські війська продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а оборона України залишається міцною
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту дослідження війни (ISW).
Окупанти перекидають танки, бронетранспортери та техніку зі Сватового, вздовж російських наземних ліній зв'язку у Луганській області, до Старобільська, лише за 40 км на схід від Сєвєродонецька.Користувачі соцмереж повідомили, що російські війська, ймовірно, передислокують техніку з півночі Харківської області на Донбас, і опублікували кадри російської важкої артилерії, яка прибуває залізницею в Старий Оскол Бєлгородської області 17 червня.
Окрім того, начальник оборони Великобританії Тоні Радакін заявив, що російські сили "зменшують" потужність, вводячи велику кількість особового складу та обладнання для отримання переваги на одному напрямку. Російські військові зосередили свої бойові можливості для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків просування, однак зазнають при цьому великих втрат.
- Нагадаємо, очільник Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакі заявив, що Росія вже "стратегічно програла війну в Україні".
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