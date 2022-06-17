Росія вже стратегічно програла, - очільник Збройних сил Великої Британії
Очільник Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія вже “стратегічно програла” війну в Україні
Про це пише The Guardian.
“Це жахлива помилка Росії. Росія ніколи не візьме під контроль Україну”, - сказав Радакін.
За його словами, Росія зазнає великих втрат, у неї закінчуються війська та високотехнологічні ракети і вона ніколи не зможе захопити всю Україну.
“Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніша, Фінляндія та Швеція прагнуть приєднатися”, - додав він.
За словами високопоставленого британського військового офіцера, президент Росії Володимир Путін втратив четверту частину сухопутних сил Росії.
“Президент Путін використав близько 25% потужності своєї армії, щоб завоювати крихітну територію і 50 000 людей загинули або отримали поранення. Росія зазнає невдачі”, - наголосив очільник Збройних сил Великої Британії.
- Нещодавно ЗСУ підбили російський буксир, який транспортував на Зміїний боєприпаси та особовий склад. Унаслідок влучної роботи ЗСУ було уражено 70% ворожого екіпажу, доля решти – невідома. Зазначається, що наразі російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію на місці події.
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