Про це інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Зазначається, що вранці 17 червня в акваторії Чорного моря ЗСУ підбили ракетами "Harpoon" буксир Чорноморського флоту РФ "Спасатєль Васілій Бєх". У цей час судно переправляло на отсрів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад та ЗРК "ТОР"

Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря ракетами "Harpoon" було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та зенітний ракетний комплекс "ТОР".

"Передавайте вітання команді крейсера "Москва"! - коментує Марченко.

У Чорному морі російські окупанти тримають 3 носії крилатих ракет, ще два десантні кораблі перебувають неподалік берегів України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb