Є три типи евакуації, пов'язані з Запоріжжям, всі працюють на автоматі, - очільник ОВА Старух
Росія суттєво обмежила виїзд для людей, які хочуть виїхати на підконтрольну територію через блокпост у Василівці Запорізької області
Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"У нас три історії, пов'язані з евакуацією. Через Василівку проїхало 90 людей за добу - не так багато, як місяць тому. Коридор працює, але обмежено. Та сторона не випускає і суттєво обмежила виїзд. Цього тижня було і 200 людей за день. Є ще історія - виїзд з зони бойових дій або прифронтові, звідти люди теж поїхали. Третя - жителі Запоріжжя та Запорізького району виїжджають далі в Україну. Всі ці історії працюють, все працює в автоматичному режимі", - зазначив він.
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