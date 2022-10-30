Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У нас три історії, пов'язані з евакуацією. Через Василівку проїхало 90 людей за добу - не так багато, як місяць тому. Коридор працює, але обмежено. Та сторона не випускає і суттєво обмежила виїзд. Цього тижня було і 200 людей за день. Є ще історія - виїзд з зони бойових дій або прифронтові, звідти люди теж поїхали. Третя - жителі Запоріжжя та Запорізького району виїжджають далі в Україну. Всі ці історії працюють, все працює в автоматичному режимі", - зазначив він.