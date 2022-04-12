Є зомбо-ліга – там і грайте: Голкіпер збірної України П'ятов заявив, що росіянам не місце у світовому футболі
Воротар збірної України Андрій П'ятов переконаний, що російські футболісти не повинні брати участь у міжнародних змаганнях навіть після припинення війни проти України
Про це П'ятов заявив у інтерв'ю Команді 1.
За словами голкіпера "Шахтаря", його здивувала позиція російських футболістів, жоден з яких після початку повномасштабної агресії РФ проти України та свого відсторонення від міжнародних змагань, не сказав жодного слова.
"Мене це найбільше здивувало. Ніхто і не пікнув. Значить, їх все влаштовує. Нормальний спортсмен, який несе незаслужене, на його думку, покарання, відстоює свою позицію. Бореться за правду, за перемогу. Та хіба це спортсмени – це ганчірки", - сказав П'ятов.
Він наголосив, що навіть після припинення війни проти України росіяни не заслуговують брати участь в міжнародних змаганнях.
"Країна, яка нападає та вбиває, не може ділитися на спортсменів та не спортсменів. Як вони там кажуть: "Ми один народ"? Їхні земляки таке витворяють, а вони спокійно грають в футбол? Так не буває. Вважаю, що навіть після закінчення війни світ їх не пустить до спільних змагань. Є зомбо-ліга – там і грайте", – порадив П'ятов.
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