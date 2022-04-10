На спинах у нас були міста, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, - лідер "Шахтаря" про матч з "Олімпіакосом"

Про це повідомляє "Трибуна".



Благодійний матч закінчився поразкою "Шахтаря" 0:1, а на спинах "гірників" замість прізвищ були назви українських міст.



"Я сьогодні сказав хлопцям перед грою, що ми всі знаємо, що сьогодні відбувається в Україні, що у нас війна. Гинуть та загинули дуже багато людей, жінок, дітей. Сьогодні ми представляли нашу країну у Греції. Хотів би сказати дякую "Олімпіакосу" за те, що дали нам можливість сьогодні бути тут і зіграти для нашої країни. Ми вийшли не просто так, на спинах у нас були міста, які найбільше постраждали, в яких було дуже багато смертей, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, емоції просто зашкалюють. Скажу, що велика честь представляти нашу країну тут. Сподіваюся, що за допомогою таких ігор ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо хоч чимось допомогти", – сказав Тарас Степаненко.



Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:



9 квітня: "Олімпіакос" (Пірей, Греція) – "Шахтар" 1:0



14 квітня: "Лехія" (Гданськ, Польща) – "Шахтар"



19 квітня: "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина) – "Шахтар"



1 травня: "Хайдук" (Спліт, Хорватія) – "Шахтар"



Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

9 квітня у матчі з "Олімпіакосом" донецький "Шахтар" розпочав серію благодійних матчів під патронатом МЗС України..