"Шахтар" оприлюднив календар благодійних матчів під патронатом МЗС України

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



"Ми хочемо цими матчами говорити про війну і мир в Україні. Про жахливу війну, яку розв'язала Росія проти України, про страждання та руйнування, які ця війна принесла нашій країні. Про мир – необхідність завершити це безумство, повернутися до нормального життя й відновити країну. Наші меседжі прості: Stop War in Ukraine та Football for Peace – цим усе сказано", - сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.



Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:



9 квітня: "Олімпіакос" (Пірей, Греція) – "Шахтар"



14 квітня: "Лехія" (Гданськ, Польща) – "Шахтар"



19 квітня: "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина) – "Шахтар"



1 травня: "Хайдук" (Спліт, Хорватія) – "Шахтар"



Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Відзначимо, що зі схожою ініціативою раніше виступило і київське "Динамо". Його суперниками протягом квітня-червня стануть: "Борусія" Дортмунд, Парі Сен-Жермен, "Стяуа", "Легія", "Барселона", "Мілан", "Бенфіка", "Аякс", "Спортінг" Лісабон, "Базель".

3 квітня повідомлялось, що "Шахтар" зустрінуться з турецькими "Бешикташем" та "Фенербахче", іспанською "Севільєю", хорватським "Хайдуком", французьким ПСЖ та італійським "Лаціо".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb