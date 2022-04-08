"Шахтар" оприлюднив календар благодійних матчів під патронатом МЗС України
9 квітня донецький "Шахтар" розпочне серію благодійних матчів під патронатом МЗС України
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Ми хочемо цими матчами говорити про війну і мир в Україні. Про жахливу війну, яку розв'язала Росія проти України, про страждання та руйнування, які ця війна принесла нашій країні. Про мир – необхідність завершити це безумство, повернутися до нормального життя й відновити країну. Наші меседжі прості: Stop War in Ukraine та Football for Peace – цим усе сказано", - сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:
9 квітня: "Олімпіакос" (Пірей, Греція) – "Шахтар"
14 квітня: "Лехія" (Гданськ, Польща) – "Шахтар"
19 квітня: "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина) – "Шахтар"
1 травня: "Хайдук" (Спліт, Хорватія) – "Шахтар"
Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.
Відзначимо, що зі схожою ініціативою раніше виступило і київське "Динамо". Його суперниками протягом квітня-червня стануть: "Борусія" Дортмунд, Парі Сен-Жермен, "Стяуа", "Легія", "Барселона", "Мілан", "Бенфіка", "Аякс", "Спортінг" Лісабон, "Базель".
- 3 квітня повідомлялось, що "Шахтар" зустрінуться з турецькими "Бешикташем" та "Фенербахче", іспанською "Севільєю", хорватським "Хайдуком", французьким ПСЖ та італійським "Лаціо".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе