"Шахтар" проведе ігри з топовими командами Європи. Всі кошти підуть на допомогу дітям в Україні
Гірники зустрінуться з турецькими "Бешикташем" та "Фенербахче", іспанською "Севільєю", хорватським "Хайдуком", французьким ПСЖ та італійським "Лаціо"
Про це розповів директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна, інформує сайт клубу.
"Сьогодні ситуація є такою, що нам дали зелене світло від УЄФА на проведення великої кількості товариських ігор у Європі, і на цій підставі наші українські футболісти отримали дозвіл на від'їзд за кордон. Вони зможуть виїхати через три дні, і ми одразу, разом із тренерським штабом та всіма українськими футболістами, вирушимо до Стамбула. На жаль, не буде багатьох бразильських гравців – більшість із них відмовляється. Прибудуть тільки, можливо, Марлон та Ісмаїлі. У Туреччині починаємо грати: 13 квітня зустрічаємося з "Бешикташем", 19-го – з "Фенербахче", потім "Севілья", "Хайдук", ПСЖ, "Лаціо"", - зазначив Даріо Срна.
Усі гроші, які будуть зароблені на цих матчах, відправлять в Україну – для допомоги дітям.
Відзначимо, що зі схожою ініціативою раніше виступило і київське "Динамо". Його суперниками протягом квітня-червня стануть: "Борусія" Дортмунд, Парі Сен-Жермен, "Стяуа", "Легія", "Барселона", "Мілан", "Бенфіка", "Аякс", "Спортінг" Лісабон, "Базель".
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