єБайрактар. У "Дії" запустили онлайн-гру для українців

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



"Для тих, хто просив управління байрактром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав Федоров.



Нагадаємо, за допомогою застосунку "Дія" українці пожертвували на потреби армії 165 млн грн.

При оновленні додатку повідомляють, що таку функцію додали на прохання користувачів."Ви просили - ми зробили! Тепер у застосунку можна керувати тим самим легендарним безпілотником. Створили гру, де кожен може спробувати себе у ролі оператора байрактара. Відправляйте окупантів слідом за російським військовим кораблем. Кожен із нас уже герой, скоро переможемо!",- йдеться у повідомленні.