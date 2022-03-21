єБайрактар. У "Дії" запустили онлайн-гру для українців
У застосунку "Дія" додали функцію онлайн-гри. Користувачі можуть керувати байрактаром та знищувати ворожі війська
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Для тих, хто просив управління байрактром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав Федоров.
При оновленні додатку повідомляють, що таку функцію додали на прохання користувачів.
"Ви просили - ми зробили! Тепер у застосунку можна керувати тим самим легендарним безпілотником. Створили гру, де кожен може спробувати себе у ролі оператора байрактара. Відправляйте окупантів слідом за російським військовим кораблем. Кожен із нас уже герой, скоро переможемо!",- йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, за допомогою застосунку "Дія" українці пожертвували на потреби армії 165 млн грн.
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