Ед Ширан і гурт "Антитіла" розгорнули український стяг на концерті у Варшаві

Про це повідомив гурт "Антитіла" у себе на фейсбуці.

Спершу Ед Ширан і український гурт разом заспівали пісню "2step". Після цього вони просто на сцені розгорнули український прапор із логотипом UNITED24.

На концерті у Варшаві ввечері 26 серпня "Антитіла" вперше побачились з Едом Шираном. До цього вони були в лавах ЗСУ.

"Ед Ширан та Антитіла нарешті об'єднались і підтримують Україну", – написав гурт у своїх соціальних мережах.

У травні виконавці випустили спільну пісню-мікс "2step".

У кінці травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повернув "Антитіла" з фронту, щоб вони займалися соціальною роботою та організовували мистецькі акції на підтримку України.