Ед Ширан і гурт "Антитіла" розгорнули український стяг на концерті у Варшаві
Український поп-рок-гурт "Антитіла" та британський виконавець Ед Ширан розгорнули на сцені Варшави український прапор
Про це повідомив гурт "Антитіла" у себе на фейсбуці.
Спершу Ед Ширан і український гурт разом заспівали пісню "2step". Після цього вони просто на сцені розгорнули український прапор із логотипом UNITED24.
На концерті у Варшаві ввечері 26 серпня "Антитіла" вперше побачились з Едом Шираном. До цього вони були в лавах ЗСУ.
"Ед Ширан та Антитіла нарешті об'єднались і підтримують Україну", – написав гурт у своїх соціальних мережах.
- У травні виконавці випустили спільну пісню-мікс "2step".
- У кінці травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повернув "Антитіла" з фронту, щоб вони займалися соціальною роботою та організовували мистецькі акції на підтримку України.
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