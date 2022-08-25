Відповідний наказ "Антитілам" віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформують на офіційній сторінці в інстаграм.

Музикантів відрядили з півночі Харківської області до Києва.

"Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно бойових розпоряджень на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів", - йдеться в повідомленні.

Музиканти продовжуватимуть служити, утім тепер не на бойовому фронті.

"На черзі важливі мистецькі акції закордоном та соціальна робота, особливо важлива в цей час для держави.

В рамках власного Благодійного Фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці", - додають музиканти.

Нагадуємо, 15 лютого музиканти гурту "Антитіла" вступили до тероборони. Тарас Тополя служить парамедиком, надаючи першу допомогу пораненим.

Усі проєкти волонтерського руху, заснованого музичним гуртом "Антитіла" тепер реалізовуватимуться через єдину платформу однойменний благодійного фонду.

Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" про український гурт "Антитіла" на передовій вийшов на BBC 15 серпня.

Раніше повідомлялося, що українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України.

Музиканти з гурту "Антитіла" в інстаграмі привітали українців з Днем Державного прапора.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb