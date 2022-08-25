"На черзі - мистецькі акції за кордоном і соціальна робота": Залужний повернув "Антитіла" з фронту
Залужний відрядив з півночі Харківської області до Києва "Антитіла" для нового завдання - мистецькі акції за кордоном і соціальна робота
Відповідний наказ "Антитілам" віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформують на офіційній сторінці в інстаграм.
Музикантів відрядили з півночі Харківської області до Києва.
"Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно бойових розпоряджень на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів", - йдеться в повідомленні.
Музиканти продовжуватимуть служити, утім тепер не на бойовому фронті.
"На черзі важливі мистецькі акції закордоном та соціальна робота, особливо важлива в цей час для держави.
В рамках власного Благодійного Фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці", - додають музиканти.
Нагадуємо, 15 лютого музиканти гурту "Антитіла" вступили до тероборони. Тарас Тополя служить парамедиком, надаючи першу допомогу пораненим.
- Усі проєкти волонтерського руху, заснованого музичним гуртом "Антитіла" тепер реалізовуватимуться через єдину платформу однойменний благодійного фонду.
- Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" про український гурт "Антитіла" на передовій вийшов на BBC 15 серпня.
- Раніше повідомлялося, що українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України.
- Музиканти з гурту "Антитіла" в інстаграмі привітали українців з Днем Державного прапора.
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