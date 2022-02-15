Положинський, Тополя та учасники гурту "Антитіла": українські зірки приєднуються до Сил тероборони

Про це йдеться у Facebook.



"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - написав Положинський.







Пресслужба ТрО ЗСУ у Facebook повідомляє, що до лав тероборони приєдналися й учасники гурту "Антитіла", зокрема вокаліст Тарас Тополя. Також відомо, що музиканти зніматимуть освітні відео.



"У нашому спільному проєкті з Тарасом Тополею "Саме те ТрО" ми покроково покажемо шлях від рішення підписати контракт до першого офіційного тренування", - повідомляють у пресслужбі.



Сам Тополя у відеозверненні каже, що тероборона готова до спротиву.



"Ніякої паніки - лише впевненість у тому, що все буде Україна. Слава Україні!" - сказав музикант.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb