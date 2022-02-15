Положинський, Тополя та учасники гурту "Антитіла": українські зірки приєднуються до Сил тероборони
Українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України
Про це йдеться у Facebook.
"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - написав Положинський.
Пресслужба ТрО ЗСУ у Facebook повідомляє, що до лав тероборони приєдналися й учасники гурту "Антитіла", зокрема вокаліст Тарас Тополя. Також відомо, що музиканти зніматимуть освітні відео.
"У нашому спільному проєкті з Тарасом Тополею "Саме те ТрО" ми покроково покажемо шлях від рішення підписати контракт до першого офіційного тренування", - повідомляють у пресслужбі.
Сам Тополя у відеозверненні каже, що тероборона готова до спротиву.
"Ніякої паніки - лише впевненість у тому, що все буде Україна. Слава Україні!" - сказав музикант.
- Нагадаємо, з 1 січня 2022 року увели в дію закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
- 10 січня Галушкін заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ. 27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.
- З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил ТрО, яка відповідатиме на запитання українців. Також штаб Сил ТрО планує щотижня проводити вишколи на добровільній основі.
- 11 лютого Зеленський доручив головам низки ОДА за два тижні доукомплектувати Сили тероборони.
- 15 лютого Рада ухвалила за основу законопроєкт про застосування тероборони у районах бойових дій разом із Об'єднаними силами.
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