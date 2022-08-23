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"Ми незламна нація вільних людей! Тепер увесь світ знає і бачить": зірки шоубізнесу вітають українців з Днем прапора

23 серпня, 2022 вiвторок
14:20
Культура український прапор

23 серпня Україна святкує День Прапора. Зірки шоубізу привітали підписників і нагадали, що увага нині прикута саме до війни

Українські знаменитості у соціальних мережах привітали українців з Днем Державного прапора.

Музиканти з гурту "Антитіла" в інстаграмі написали: "З Днем Державного прапора України! Синьо-жовтий - це свобода, сміливість та незламність".

Шоумен та волонтер Сергій Притула у День Державного стяга показав нову партію оптики для наших захисників.

"Жовто-блакитні наші прапори,
Ми непереможні, шаблі догори!
Буде вільна Україна, буде Ненька самостійна,
Гей, москалів на ножі, на ножі!
З Днем прапора, українці!" - написав Притула

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук написав, що наш стяг не лише прояв підтримки: "Наш прапор став символом свободи, мужності і сили для багатьох людей з різних країн! Ми відчуваємо ці кольори серцем. Сьогодні наш прапор гордо майорить над світом вільних. З Днем Державного прапора України".

Співачка Злата Огневич запевнила у перемозі України.

"Українці! Ми незламна нація вільних людей! Тепер увесь світ знає і бачить! Я вірю в перемогу й те, що мир прийде на рідну землю і в наші серця!" - підписала фото в інстраграмі артистка.

Олег Скрипка записав для українців відео з нагоди свята.

"Шановні українці. Вітаю вас щиро з Днем українського прапора. Щастя, натхнення. Символи, українська культура, українська історія – це дуже важливо! До перемоги! Перемога за нами", - сказав лідер гурту ВВ на тлі знищеної техніки ворога в Києві.

Гурт "Друга Ріка" нагадав про історію та символи нашого прапора.

"З прапором наші воїни йдуть у бій з ворогом, ним позначаються визволені від росіян землі і з ним ми проводжаємо в останній путь наших героїв. Через дії окупанта нерідко жовто-блакитний стає червоно-чорним від пролитої крові наших захисників та захисниць, що болісно-символічно, адже саме під таким стягом Україна вела визвольну боротьбу з радянськими окупантами ще у 40-х роках. І як ми спостерігаємо, історія циклічна.

Бажаємо, щоби він якомога скоріше замайорів на тимчасово окупованих територіях. А ми, зі свого боку, будемо робити все можливе, аби допомогти нашим Збройним силам подолати ворога і повернути мирне вільне життя в нашій Батьківщині", - йдеться в пописі.

Володимир Дантес привітав українців з Днем прапора та Харків з Днем міста. Розповів свою історію - про родину та зростання.

"Я прожив у Харкові 20 років. Там я сформував себе. Я ходив в 36 школу на Артема. Завжди через молодіжний парк, біля СК Політех. Який зараз знищено росіянами.
Ходив у палац дитячої та юнацької творчості з 7 - 16 років. Це біля площі Свободи. У яку так само поцілили російські військові. 4 роки навчався в муз.училищі, яке теж постраждало від вибухів і уламків ракет.

Я можу довго писати про Харків і можу ще довше розповідати про свої улюблені місця. Тому, що для мене - це найкраще місто. І люди там унікальні та найкращі. І я знаю, вірю і впевнений, що це місто стане ще кращім ніж було. Люди які боронять місто і країну - низький уклін вам", - написав Дантес.

Настя Каменських була лаконічною: "З Днем українського Прапора".

Співачка Світлана Тарабарова звернулася до українців: "Особливі кольори для кожного з нас. З Днем українського прапора, рідні".

Артистка балету Катерина Кухар розмістила відео, зняте поблизу "Батьківщини-матері" з видом на найбільший прапор України.

"Символ нашої боротьби, волі і непохитності! Символ нашої свободи, що майорить у всьому світі! Наші два кольори сміливості. З Днем Державного прапора України", - підписала балерина.

Танцівниця Ілона Гвоздєва виклала побажання українському народу.

"Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним, мирним та блакитним, а врожай щедрим та багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітру та наповнює душу патріотизмом, силою та прагненням до світлого майбутнього. Вірте у нашу перемогу", – написала Гвоздєва.

Кухар Ектор Хіменес-Браво також привітати українців: "Сьогодні прапор України - символ непокори. Вірю, зовсім скоро, жовтий та блакитний стануть символами перемоги та свободи. З Днем Державного прапора України".

Телеведуча Маша Єфросиніна написала, що синьо-жовтий став головним кольором року.

"Кольори єдності, сили та свободи. Кольори, якими пронизаний сьогодні весь світ, вони є постійним нагадуванням про протистояння України жорстокому та нещадному ворогу! З Днем державного прапора України", - наголосила Єфросиніна.

Ведучий Юрій Горбунов опублікував відео, де синьо-жовтий стяг майорить у різних куточках світу: "Тепер це не просто два кольори - синій і жовтий! Це символ свободи, нескореності і сили духу! Слава тобі, великий народе".

Україна
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