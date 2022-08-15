English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Шоу-бізнес На BBC вийшов документальний фільм про український гурт "Антитіла" на передовій

На BBC вийшов документальний фільм про український гурт "Антитіла" на передовій

15 серпня, 2022 понедiлок
18:51
Шоу-бізнес Антитіла

Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" вийшов на BBC у неділю, 15 серпня

Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" про український гурт "Антитіла" на передовій вийшов на BBC News.

"Майже пів року тому тисячі мирних жителів України долучились до військових для боротьби з російською армією. Серед тих, хто долучився, були учасники одного з найкращих рок-гуртів України "Антитіла". Вони стали військовими медиками у Харкові й допомагають лікувати поранених солдатів на передовій", - йдеться у відео.

Тарас Тополя в інтерв'ю для BBC висловив подяку американцям за підтримку України. Також він переконаний у перемозі над російськими окупантами.

"Україна точно виживе і точно переможе у цій війні... Україна переможе також завдяки вашій допомозі. Спасибі усьому вашому народу за допомогу й підтримку України... Ми очікуємо на більше допомоги зараз", - сказав Тарас Тополя. 

Також Тополя додав, що дуже пишається своїми колегами, бо вони разом врятували дійсно багато життів у батальйоні.

"Те, що відомі люди пішли на передову, щоб боротися з окупантами, безперечно підвищує моральний дух нації", - додав він.

Тарас Тополя зазначив, що ніколи не уявляв, що одного разу буде брати участь у боротьбі на фронті, але українці готувалися до війни, бо  очікували, що Росія нападе.

  • Раніше повідомлялося, що українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Культура
Україна
музика
ЗСУ
війна з Росією
Читайте також:
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
14 серпня, 2022 неділя
За 30 км від Харкова йдуть запеклі бої, - солдат Нацгвардії Дорошенко
Ілюстративне фото. Обстріл
13 серпня, 2022 субота
У Кіровоградській області прогриміли вибухи
Арсеній Яценюк
13 серпня, 2022 субота
Яценюк підтримав заяву телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Портникова
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.02
    Купівля 39.02
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
15 серпня
19:40
посвідчення водія
Паперове чинне "до кінця року", а щоб обміняти старе, "необхідно складати іспит": у РНБО спростували фейки про отримання нового посвідчення водія
19:17
Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
19:11
Еспресо
Коли Еспресо повернуть в ефір? Уряд відповів на петицію про відключення каналу з Т2
18:56
Ілюстративне зображення, як військові знищили російську БМП
Артилеристи Військово-Морських сил ЗСУ знищили ворожу БМП і ліквідували 12 окупантів
18:52
Ексклюзив
НМТ
Діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти
18:49
Ексклюзив
Нікополь
З Нікополя виїхало 50% містян, - в.о. голови райради Бичков
18:36
Петро Порошенко
Рада за ініціативи Порошенка звільнила від оподаткування допомогу родинам поранених і загиблих на фронті
18:33
Судовий вирок
Підрив Північно-Кримського каналу: в суд скерували матеріали справи щодо генерал-майора Чорноморського флоту РФ і командира бригади
18:31
Ексклюзив
танк окупантів
ЗСУ за час війни розгромили 20% всіх з'єднань російської армії, - експерт Defense Express Киричевський
18:20
свіжі овочі
Овочі, фрукти, рис і риба: експерти прогнозують подорожчання низки продуктів, якщо уряд введе 10% податок на імпорт
18:00
окупанти
Росіяни захопили лабораторний центр в Енергодарі: працівники відмовилися від співпраці з окупантами
17:41
Електроенергія
В Європі ціна на електроенергію зросла вдвічі за два місяці
17:40
Погодилися на співпрацю з ворогом: СБУ повідомила про підозру гауляйтерам з Харківщини та Луганщини
17:30
Ексклюзив
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
У Маріуполі лишилося 100-150 тис людей: до 24 лютого було майже пів мільйона, - депутат міськради Забавін
17:27
Ексклюзив
лікар
Лікарям за співпрацю з РФ нічого не загрожує, бо діє клятва Гіппократа, - політолог з Херсона Молчанов
17:14
Верховна Рада
Збільшення видатків держбюджету, підтримка волонтерської діяльності, митний безвіз: ВР ухвалила низку законів і постанов
17:12
Енергодар
У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи
17:10
Руслана Писанка
Руслану Писанку поховають у Києві 21 серпня
17:01
Євген Новіков
На Донеччині знайшли мертвим політика з Алтайського краю РФ Євгена Новікова 
16:43
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України, - дипломат Єльченко
16:23
Сквер Вільної України Краків
Близько 8% населення країни: в Польщі підрахували, в яких містах мешкає найбільше біженців з України  
16:02
Кріштіану Роналду
У Англії дізналися, якими вчинками Роналду розлютив тренера "Манчестер Юнайтед"
16:00
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Через велику протяжність фронту потрібен час для досягнення паритету з противником в артилерії, - полковник ЗСУ Кравчук
15:59
Оновлено
обстріл Харкова
Росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, одна людина загинула
15:58
ЗАЕС окупанти
Верховна Рада закликала світову спільноту засудити ядерний тероризм РФ і запровадити санкції проти Росатому
15:42
Оновлено
Роман Маселко
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
15:32
Паспорт рф
Росіяни бояться втратити свободу пересування Європою: на 40% зросла кількість охочих оформити шенгенську візу, - Центр при РНБО
15:24
Вандали намалювали букву Z на стендах біля Нарви (Естонія).
В Естонії на стендах при в’їзді у Нарву невідомі намалювали символи російської агресії
15:12
Брітні Грайнер
Засуджена у РФ до 9 років олімпійська чемпіонка зі США подала апеляцію на вирок
15:09
Харків, вокзал
Металошукачі та рентгени: Укрзалізниця посилює заходи безпеки на вокзалі у Харкові
15:09
Ексклюзив
На Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Піхоті не вистачає підтримки артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
14:56
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Росіяни не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту, - радник очільника МВС Денисенко
14:54
Володимир Сівкович
ДБР завершило розслідування щодо Сівковича про розгін студентів на Майдані, справу передадуть до суду
14:47
Франція
Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України
14:43
артустановка з трофейної техніки
"Нищимо ворога його ж зброєю": українські військові створили протитанкову артустановку з трофейної техніки окупантів
14:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав у Instagram нове відео зі скандальним митрополитом московського патріархату
14:35
Ексклюзив
Путін
Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова
14:35
Воєнний стан
Рада продовжила дію воєнного стану в Україні
14:32
АЗС на Буковині
"Державі, що воює, потрібні гроші": експерт пояснив, як нові акцизи вплинуть на вартість пального
14:19
рубль
За роботу в Україні окупанти пропонують російським чиновникам подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях, - розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV