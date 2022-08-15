На BBC вийшов документальний фільм про український гурт "Антитіла" на передовій

Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" про український гурт "Антитіла" на передовій вийшов на BBC News.

"Майже пів року тому тисячі мирних жителів України долучились до військових для боротьби з російською армією. Серед тих, хто долучився, були учасники одного з найкращих рок-гуртів України "Антитіла". Вони стали військовими медиками у Харкові й допомагають лікувати поранених солдатів на передовій", - йдеться у відео.

Тарас Тополя в інтерв'ю для BBC висловив подяку американцям за підтримку України. Також він переконаний у перемозі над російськими окупантами.

"Україна точно виживе і точно переможе у цій війні... Україна переможе також завдяки вашій допомозі. Спасибі усьому вашому народу за допомогу й підтримку України... Ми очікуємо на більше допомоги зараз", - сказав Тарас Тополя.

Також Тополя додав, що дуже пишається своїми колегами, бо вони разом врятували дійсно багато життів у батальйоні.

"Те, що відомі люди пішли на передову, щоб боротися з окупантами, безперечно підвищує моральний дух нації", - додав він.

Тарас Тополя зазначив, що ніколи не уявляв, що одного разу буде брати участь у боротьбі на фронті, але українці готувалися до війни, бо очікували, що Росія нападе.

Раніше повідомлялося, що українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України.

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