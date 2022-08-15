На BBC вийшов документальний фільм про український гурт "Антитіла" на передовій
Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" вийшов на BBC у неділю, 15 серпня
Документальний фільм "Frontline Frontline Frontman" про український гурт "Антитіла" на передовій вийшов на BBC News.
"Майже пів року тому тисячі мирних жителів України долучились до військових для боротьби з російською армією. Серед тих, хто долучився, були учасники одного з найкращих рок-гуртів України "Антитіла". Вони стали військовими медиками у Харкові й допомагають лікувати поранених солдатів на передовій", - йдеться у відео.
Тарас Тополя в інтерв'ю для BBC висловив подяку американцям за підтримку України. Також він переконаний у перемозі над російськими окупантами.
"Україна точно виживе і точно переможе у цій війні... Україна переможе також завдяки вашій допомозі. Спасибі усьому вашому народу за допомогу й підтримку України... Ми очікуємо на більше допомоги зараз", - сказав Тарас Тополя.
Також Тополя додав, що дуже пишається своїми колегами, бо вони разом врятували дійсно багато життів у батальйоні.
"Те, що відомі люди пішли на передову, щоб боротися з окупантами, безперечно підвищує моральний дух нації", - додав він.
Тарас Тополя зазначив, що ніколи не уявляв, що одного разу буде брати участь у боротьбі на фронті, але українці готувалися до війни, бо очікували, що Росія нападе.
- Раніше повідомлялося, що українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України.
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