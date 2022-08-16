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Допомагатимуть ЗСУ та дітям загиблих військових: Тарас Тополя заявив про заснування благодійного фонду "Антитіла"

16 серпня, 2022 вiвторок
11:08
Суспільство Тарас Тополя

Усі проєкти волонтерського руху, заснованого музичним гуртом "Антитіла" тепер реалізовуватимуться через єдину платформу однойменний благодійного фонду

Про це повідомив лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.  

За словами Тараса Тополі, з 2014 року їхня волонтерська команда, завдяки друзям, небайдужим громадянам та українцям з усіх куточків світу, зібрала, і передала на фронт засобів для військових та гуманітарної допомоги на суму більш понад 30 млн грн. З 24 лютого 2022 року на деокуповані передали 150 тонн гуманітарної допомоги, а на передову  – десятки автомобілів. 

 "Ми реалізували масштабний проєкт Ukraine Exist у штаб-квартирі ООН, забезпечили за цей час десятки підрозділів необхідною амуніцією, електронікою і медициною. Все це завдяки спільноті друзів, які стали частиною нашого волонтерського руху, а також завдячуючи довірі людей, – повідомляє Тарас Тополя. – Відсьогодні наші волонтерські ініціативи, вся наша багаторічна діяльність трансформується, і  відтепер відбуватиметься на одній єдиній платформі БФ “Антитіла".  Ми створили і назвали фонд "Антитіла", адже найцінніше що у нас є – наша репутація".

Благодійний фонд має свій сайт, на якому кожен може обрати той напрямок волонтерства, до якого хотів би долучити. Зокрема це "допомога ЗСУ", "допомога дітям (загиблих військових 130-го батальйону ТрО)" та "на аеророзробку українських дронів та БПЛА".  


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Україна
волонтери
волонтери і війна
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