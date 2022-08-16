Про це повідомив лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

За словами Тараса Тополі, з 2014 року їхня волонтерська команда, завдяки друзям, небайдужим громадянам та українцям з усіх куточків світу, зібрала, і передала на фронт засобів для військових та гуманітарної допомоги на суму більш понад 30 млн грн. З 24 лютого 2022 року на деокуповані передали 150 тонн гуманітарної допомоги, а на передову – десятки автомобілів.

"Ми реалізували масштабний проєкт Ukraine Exist у штаб-квартирі ООН, забезпечили за цей час десятки підрозділів необхідною амуніцією, електронікою і медициною. Все це завдяки спільноті друзів, які стали частиною нашого волонтерського руху, а також завдячуючи довірі людей, – повідомляє Тарас Тополя. – Відсьогодні наші волонтерські ініціативи, вся наша багаторічна діяльність трансформується, і відтепер відбуватиметься на одній єдиній платформі БФ “Антитіла". Ми створили і назвали фонд "Антитіла", адже найцінніше що у нас є – наша репутація".

Благодійний фонд має свій сайт, на якому кожен може обрати той напрямок волонтерства, до якого хотів би долучити. Зокрема це "допомога ЗСУ", "допомога дітям (загиблих військових 130-го батальйону ТрО)" та "на аеророзробку українських дронів та БПЛА".



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