Ед Ширан оприлюднив нову пісню разом з гуртом "Антитіла"
Британський співак Ед Ширан і український гурт "Антитіла" записали спільну пісню-мікс
Пісню оприлюднили музиканти на своєму Youtube.
Музиканти використали твір Ширана "2step" та трек українського гурту "Сирени обірвали наш сон".
- Раніше британський рок-гурт Pink Floyd, вперше за 28 років, презентував нову пісню "Hey Hey Rise Up " на підтримку народу України, цікавинкою пісні є те, що її співає лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.
- Пісня Hey Hey Rise Up у виконанні легендарного британського гурту Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка злетіла на вершину чартів у 27 країнах світу
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