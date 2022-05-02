Ед Ширан оприлюднив нову пісню разом з гуртом "Антитіла"

Пісню оприлюднили музиканти на своєму Youtube.



Музиканти використали твір Ширана "2step" та трек українського гурту "Сирени обірвали наш сон".



Раніше британський рок-гурт Pink Floyd, вперше за 28 років, презентував нову пісню "Hey Hey Rise Up " на підтримку народу України, цікавинкою пісні є те, що її співає лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Пісня Hey Hey Rise Up у виконанні легендарного британського гурту Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка злетіла на вершину чартів у 27 країнах світу

Ед Ширан знімав кліп на пісню "2step" у Києві восени 2021 року. Знімання відбувались на території корпусів механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Кошти, зібрані з монетизації відео, Ширан перерахує на гуманітарну допомогу Україні.