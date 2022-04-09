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Головна Культура "Ой у лузі червона калина" у виконанні Pink Floyd та Хливнюка злетіла на вершини чартів у 27 країнах світу

"Ой у лузі червона калина" у виконанні Pink Floyd та Хливнюка злетіла на вершини чартів у 27 країнах світу

9 квітня, 2022 субота
12:21
Культура

Пісня Hey Hey Rise Up у виконанні легендарного британського гурту Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка злетіла на вершину чартів у 27 країнах світу

Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у facebook.   

Він опублікував скрін, який свідчить, що Hey Hey Rise Up лідирує за популярністю серед користувачів iTunes у 27 країнах світу. 

Pink Floyd 7 квітня вперше за 28 років презентував нову пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України. Вокалістом став лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

Трек записали ще минулого тижня. 

На відео український співак на Софійській площі у Києві з військовою амуніцією виконав пісню "Ой у лузі червона калина", що вважається гімном Українських січових стрільців. 

Назву треку було взято з останнього рядка пісні, який перекладається як "Гей, гей, вставай і радій".

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музика
пісня
Андрій Хливнюк
Бумбокс
Січові Стрільці
iTunes
Pink Floyd
хітпарад
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