Про це повідомив офіс латвійського президента у Твіттер.

"Під час свого президентства я буду виступати за створення сучасної та сильної Латвії, за правову та справедливу Латвію, за добробут нації, за інклюзивне та шанобливе суспільство. І ми всі можемо досягти цього, працюючи разом", - сказав під час присяги із трибуни сейму новообраний президент.

Крім цього, Рінкевичс поклявся, що уся його діяльність буде присвячена благу народу Латвії.

"Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти добробуту Латвійської держави та її населення. Я буду шанувати священними й дотримуватися Сатверсме (Конституції - ред.) Латвії та законів держави. Я буду справедливим щодо всіх і обов'язки виконуватиму з доброї совісті", - оголосив він.

Перед тим, як очолити країну, Рінкевичс майже 12 років був міністром закордонних справ Латвії.

Варто зазначити, що Едгарс Рінкевичс став першим відкритим президентом-геєм у Європі.