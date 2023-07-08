Едгарс Рінкевичс склав присягу президента Латвії
Колишній голова міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у суботу, 8 липня, склав присягу президента країни на урочистому засіданні сейму. Його каденція триватиме чотири роки
Про це повідомив офіс латвійського президента у Твіттер.
"Під час свого президентства я буду виступати за створення сучасної та сильної Латвії, за правову та справедливу Латвію, за добробут нації, за інклюзивне та шанобливе суспільство. І ми всі можемо досягти цього, працюючи разом", - сказав під час присяги із трибуни сейму новообраний президент.
Крім цього, Рінкевичс поклявся, що уся його діяльність буде присвячена благу народу Латвії.
"Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти добробуту Латвійської держави та її населення. Я буду шанувати священними й дотримуватися Сатверсме (Конституції - ред.) Латвії та законів держави. Я буду справедливим щодо всіх і обов'язки виконуватиму з доброї совісті", - оголосив він.
Перед тим, як очолити країну, Рінкевичс майже 12 років був міністром закордонних справ Латвії.
Варто зазначити, що Едгарс Рінкевичс став першим відкритим президентом-геєм у Європі.
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