Про це повідомляє Delfi.

Едгарса Рінкевичса обрали президентом депутати сейму 31 травня. За нього проголосували 52 депутати. Окрім представників партії "Нова Єдність", яка висунула кандидатуру Ренкевічса, голоси за нового президента віддали представники опозиційних "Союзу зелених та селян" і "Прогресивних".

Едгарса Рінкевичса обрали президентом на чотири роки. Він замінив на цій посаді Егілса Левітса.

Едгарс Рінкевичс народився в Юрмалі 1973 року. У 1995 році захистив ступінь бакалавра на Історико-філософському факультеті Латвійського університету. У тому ж році отримав сертифікат у галузі політології та міжнародних відносин Університету Гронінгена (Нідерланди). 1997 року — ступінь магістра політології Латвійського університету. 2000 року захистив ступінь магістра в Університеті національної оборони США.

Починав кар'єру журналістом Латвійського радіо, спеціалізувався на темі зовнішньої політики та міжнародних відносин.

З 1995 року працював у міноборони Латвії. З 2008 до 2011 року був керівником канцелярії президента Латвії Валдіса Затлерса.

У 2011 році був обраний до сейму, а невдовзі став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса. З того часу був незмінним головою МЗС у різних урядах.

У листопаді 2014 року Едгар Рінкевич здійснив камінг-аут та став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою нетрадиційну орієнтацію.