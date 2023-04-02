Про це він сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

Він також вважає, що деескалація ймовірна, тільки якщо Путін зрозуміє, що для нього перемога не можлива.

"Не забуваймо, що обстріл українських міст і сіл усіма видами боєприпасів – це те, що росіяни роблять з 2014 року. У мене немає підстав стверджувати, що Україна не має права відповісти належним чином, щоб припинити агресію. Я не вважаю, що [надання Україні ракет дальньої дії та винищувачів] є ескалацією. Якщо Росія і Путін зможуть зрозуміти, що для них немає перемоги, то це, швидше за все, призведе до деескалації", - сказав міністр.

Рінкевичс наголосив, що вважає правильним забезпечення України всіма необхідними їй системами озброєння і що ураження по території Росії - цілком законне, аже це те, що зараз робить сама Російська Федерація з Україною.

"Я в тому таборі, який твердо вірить, що забезпечити Україну всіма видами систем озброєння та боєприпасів – це правильно, і ми не повинні перешкоджати Україні використовувати військову техніку чи зброю для законної оборони. І під законною обороною мається на увазі не тільки територія України, але і завдання ударів по військових базах у Росії. Це цілком законно. Це саме те, що Росія зараз робить в Україні", - підкреслив очільник МЗС.