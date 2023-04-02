"Це законна оборона": Глава МЗС Латвії заявив, що Україна може обстрілювати військові бази на території РФ
Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що надання Україні ракет дальньої дії не є ескалацією, а наша держава може обстрілювати військові бази на території РФ, оскільки це "законна оборона"
Про це він сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".
Він також вважає, що деескалація ймовірна, тільки якщо Путін зрозуміє, що для нього перемога не можлива.
"Не забуваймо, що обстріл українських міст і сіл усіма видами боєприпасів – це те, що росіяни роблять з 2014 року. У мене немає підстав стверджувати, що Україна не має права відповісти належним чином, щоб припинити агресію. Я не вважаю, що [надання Україні ракет дальньої дії та винищувачів] є ескалацією. Якщо Росія і Путін зможуть зрозуміти, що для них немає перемоги, то це, швидше за все, призведе до деескалації", - сказав міністр.
Рінкевичс наголосив, що вважає правильним забезпечення України всіма необхідними їй системами озброєння і що ураження по території Росії - цілком законне, аже це те, що зараз робить сама Російська Федерація з Україною.
"Я в тому таборі, який твердо вірить, що забезпечити Україну всіма видами систем озброєння та боєприпасів – це правильно, і ми не повинні перешкоджати Україні використовувати військову техніку чи зброю для законної оборони. І під законною обороною мається на увазі не тільки територія України, але і завдання ударів по військових базах у Росії. Це цілком законно. Це саме те, що Росія зараз робить в Україні", - підкреслив очільник МЗС.
- Президенти Литви Гітанас Науседа, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс, виступаючи на Бучанському саміті рішуче виступили за створення міжнародного спецтрибуналу для покарання російських злочинів, заподіяних в Україні.
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