У США зафіксували першу смерть від форми пташиного грипу H5N1

Про це інформує CNN.

За даними Департаменту охорони здоров'я штату Луїзіана, це перший випадок смерті людини від пташиного грипу в США. 65-річну людину госпіталізували з грипом після контакту зі зграєю птахів на подвір'ї та з дикими птахами, хворий мав також інші супутні захворювання.

Вказано, що інших інфікованих в оточені померлого не виявили.

Експерти з грипу попереджають, що вірус H5N1 "покаже свої зуби" в міру поширення інфекції.

"Ми вивчаємо родовід цього вірусу вже 25 з гаком років, і це, мабуть, найстрашніша форма вірусу, яку ми коли-небудь бачили. Тож той факт, що він нарешті спричинив смертельну інфекцію тут, є трагічним, але не дивним", - сказав доктор Річард Веббі, який очолює Центр співпраці Всесвітньої організації охорони здоров'я з вивчення екології грипу у тварин і птахів.

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За даними ВООЗ, з 2003 року у світі зафіксували близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом, і близько половини з відомих хворих померли. Це свідчить про ймовірність летального випадку у 50%, що робить вірус надзвичайно смертоносним. На думку експертів, такі цифри не є точними, оскільки про важкі випадки частіше повідомляють, ніж про легкі, а легкі випадки, ймовірно, не враховуються в цій статистиці.