Про це передає Укрінформ.

"Ці злочини ми ніколи не забудемо і не пробачимо... Треба зробити все, щоб винні зазнали покарання. Це і військово-політичне керівництво (Росії, - ред.) Воно має постати перед судом", - сказав Науседа.

Він нагадав, що Литва підтримує розслідування МКС, в тому числі беручи участь в роботі оперативних слідчих бригад. Але ця робота повинна маті кілька напрямків.

"Ми всі маємо підтримувати створення Спеціального міжнародного трибуналу з приводу злочину російської агресії проти України", - закликав Президент Литви.

Естонський президент Алар Каріс зазначив, що МКС не має юрисдикції над Росією. "Тому Естонія підтримує Україну в її роботі по створенню Спеціального трибуналу, який матиме широке представлення країн ООН... Естонія шукає способів, щоб політичні і військові лідери Росії відповіли за злочин агресії. І наш обов’язок знайти такі способи, щоб вони не сховалися за імунітетом", – підкреслив Каріс.

Він запросив зацікавлених у створенні Спеціального трибуналу, на зустріч в Таллінні у травні. І закликав всі країни долучатися до процесу притягнення до відповідальності винних у злочинах в Україні.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив про рішучу багатосторонню підтримку України, в тому числі – у притягненні до відповідальності винних у злочинах в Україні. "Латвія також вимагає створити Спеціальний трибунал, бажано під проводом ООН, щоб забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії", - сказав Левітс.

Він закінчив свій виступ твердженням, що Латвія підтримуватиме Україну стільки, скільки треба. Україна має перемогти, і тільки після цього Європа отримає сталий і довгий мир.