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Лідери країн Балтії підтримують створення міжнародного спецтрибуналу для РФ

1 квітня, 2023 субота
02:18
війна з Росією Литва Латвія Естонія

Президенти Литви Гітанас Науседа, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс, виступаючи на Бучанському саміті рішуче виступили за створення міжнародного спецтрибуналу для покарання російських злочинів, заподіяних в Україні

Про це передає Укрінформ.

"Ці злочини ми ніколи не забудемо і не пробачимо... Треба зробити все, щоб винні зазнали покарання. Це і військово-політичне керівництво (Росії, - ред.) Воно має постати перед судом", - сказав Науседа.

Він нагадав, що Литва підтримує розслідування МКС, в тому числі беручи участь в роботі оперативних слідчих бригад. Але ця робота повинна маті кілька напрямків.

"Ми всі маємо підтримувати створення Спеціального міжнародного трибуналу з приводу злочину російської агресії проти України", - закликав Президент Литви.

Естонський президент Алар Каріс зазначив, що МКС не має юрисдикції над Росією. "Тому Естонія підтримує Україну в її роботі по створенню Спеціального трибуналу, який матиме широке представлення країн ООН... Естонія шукає способів, щоб політичні і військові лідери Росії відповіли за злочин агресії. І наш обов’язок знайти такі способи, щоб вони не сховалися за імунітетом", – підкреслив Каріс.

Він запросив зацікавлених у створенні Спеціального трибуналу, на зустріч в Таллінні у травні. І закликав всі країни долучатися до процесу притягнення до відповідальності винних у злочинах в Україні.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив про рішучу багатосторонню підтримку України, в тому числі – у притягненні до відповідальності винних у злочинах в Україні. "Латвія також вимагає створити Спеціальний трибунал, бажано під проводом ООН, щоб забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії", - сказав Левітс.

Він закінчив свій виступ твердженням, що Латвія підтримуватиме Україну стільки, скільки треба. Україна має перемогти, і тільки після цього Європа отримає сталий і довгий мир.

  • Нагадаємо, 31 березня відбувся Бучацький форум у річницю звільнення міста від російської окупації. До Києва прибули декілька європейських лідерів. Інші – виступали онлайн. У форумі взяли участь представники майже 50 держав та міжнародних організацій.
Латвія
Естонія
Литва
воєнні злочини Росії
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