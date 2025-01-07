РФ сформувала план щодо вивезення дітей з ТОТ до мілітарних таборів у 2025 році, - Нацспротив
Російська влада передала окупаційним адміністраціям тимчасово окупованих українських територій план щодо вивезення дітей до мілітарних таборів у 2025 році
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що окупанти хочуть відправляти дітей у Волгоградську область РФ, аби вони перебували у таборі "Авангард", який, мовляв, є центром патріотичного виховання. У ЦНС наголошують, що фактично - це мілітарний табір, де дітям пропагують військову кар’єру в училищах РФ.
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"Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні", - додали у Нацспротиві.
- Раніше стало відомо, що росіяни у 2025 році планують удвічі збільшити кількість центрів "Юнармії" на тимчасово окупованих українських територіях.
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