Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі - це "акт відчаю" Путіна та символ того, що Білорусь не є суверенною
Про це він сказав у інтерв'ю "Голосу Америки"
На думку міністра, це принципово не змінить безпекової ситуації, адже ще до вторгнення Росія мала ядерну зброю в Калінінграді, що знаходиться біля країн Балтії.
"Я вважаю, що це акт відчаю, тому що ви бачите, що війна в Україні йде не дуже добре для Путіна. Ні три дні, ні три тижні, ні три місяці російські війська не змогли захопити жодного значного міста в Україні. Я вважаю, що це лише продовження ядерного шантажу, який ми спостерігали минулого року", - вважає Рінкевичс.
Голова МЗС також зазначив, що таке рішення свідчить про те, що Білорусь не є суверенною державою.
"Це, фактично, частина російського військового округу. І нам потрібно накласти більше санкцій і на Росію, і на Білорусь", - додав він.
Рінкевичс також наголосив, що неправильно думати, що РФ припинить ескалацію, якщо союзники перестануть надавати Україні зброю.
"Росія йде на ескалацію, і вона не збирається робити деескалацію, якщо хтось вважає, що ненадання Україні засобів оборони допоможе політичному процесу. Мета Путіна — не сісти за стіл переговорів — мета Путіна — захопити Україну, [етнічно] очистити її, вчинити всі ті звірства, виявлені на територіях, звільнених Україною", - заявив міністр.
- Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що надання Україні ракет дальньої дії не є ескалацією, а наша держава може обстрілювати військові бази на території РФ, оскільки це "законна оборона".
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