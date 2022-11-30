Єдина система дзвінку до екстрених служб: в Україні запрацює номер 112
В Україні триває робота над проєктом із заміни старого переліку номерів екстрених служб на єдину Систему 112
Про це повідомляє МВС з посиланням на інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка.
Зазначається, що в 2022 році відбудуться спроби впровадження Системи 112 у Києві та Київській області. 2023 року планується запустити її в "пілотних" регіонах: 30 грудня 2022 року набувають чинності зміни до профільного закону, що дозволить це зробити.
"Суть проєкту – це зміна підходу до здійснення екстрених комунікацій. Телекомунікаційна інфраструктура, яка дісталася нам у спадок з радянських часів, – номери 101, 102, 103, – особливо не модернізувалася. Стара система побудована через комутацію екстрених викликів на наземній інфраструктурі за географічним принципом", - стверджує Ігор Бондаренко.
Пресслужба МВС інформує, що основний принцип нової системи - "централізована комутація викликів, інноваційна логіка її сервісу". Зараз змінюються принципи маршрутизації екстрених дзвінків. Так, вони будуть залежати не від наземної комунікаційної інфраструктури.
"Диспетчер на місці визначатиме сили й засоби реагування за чіткою методикою, коли отримає узагальнену інформаційну картку події", - мовиться на сайті Міністерства.
Відомо, що запровадження єдиного номера 112 є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.
"Нам допомагають європейські партнери – до проєкту залучені окремі компанії і фонди. Ресурсну компоненту фінансують джерела Європейського інвестиційного банку. Європейські партнери розуміють важливість цієї ініціативи, логіку нашого руху та базові стандарти, тому уже зараз ми бачимо світло в кінці цього довгого тунелю із впровадження Системи 112 в Україні", - наголошує заступник міністра внутрішніх справ України.
- 22 листопада Україна підписала меморандум про співпрацю з Австрією у сфері цифровізації, країна надасть генератори для підтримки роботи українських серверів та іншої цифрової інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе