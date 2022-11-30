Єдина система дзвінку до екстрених служб: в Україні запрацює номер 112

Про це повідомляє МВС з посиланням на інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка.

Зазначається, що в 2022 році відбудуться спроби впровадження Системи 112 у Києві та Київській області. 2023 року планується запустити її в "пілотних" регіонах: 30 грудня 2022 року набувають чинності зміни до профільного закону, що дозволить це зробити.

"Суть проєкту – це зміна підходу до здійснення екстрених комунікацій. Телекомунікаційна інфраструктура, яка дісталася нам у спадок з радянських часів, – номери 101, 102, 103, – особливо не модернізувалася. Стара система побудована через комутацію екстрених викликів на наземній інфраструктурі за географічним принципом", - стверджує Ігор Бондаренко.

Пресслужба МВС інформує, що основний принцип нової системи - "централізована комутація викликів, інноваційна логіка її сервісу". Зараз змінюються принципи маршрутизації екстрених дзвінків. Так, вони будуть залежати не від наземної комунікаційної інфраструктури.

"Диспетчер на місці визначатиме сили й засоби реагування за чіткою методикою, коли отримає узагальнену інформаційну картку події", - мовиться на сайті Міністерства.

Відомо, що запровадження єдиного номера 112 є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.

"Нам допомагають європейські партнери – до проєкту залучені окремі компанії і фонди. Ресурсну компоненту фінансують джерела Європейського інвестиційного банку. Європейські партнери розуміють важливість цієї ініціативи, логіку нашого руху та базові стандарти, тому уже зараз ми бачимо світло в кінці цього довгого тунелю із впровадження Системи 112 в Україні", - наголошує заступник міністра внутрішніх справ України.

22 листопада Україна підписала меморандум про співпрацю з Австрією у сфері цифровізації, країна надасть генератори для підтримки роботи українських серверів та іншої цифрової інфраструктури.

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