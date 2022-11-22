Австрія надасть Україні генератори для цифрової інфраструктури

Про це інформує в телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наш пріоритет - максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів", - написав Федоров.

Повідомляється, що уряд працюватиме над забезпеченням України Starlink, а для цього потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури.

Нині Україна разом з Австрією підписала меморандум про співпрацю у сфері цифровізації. Команда Мінцифри поділиться досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим принципом з Дією.

"Як і Україна колись, вони почали із запуску цифрового водійського посвідчення. Раніше ми поділилися напрацюваннями в напрямі водійського та допомагатимемо з цифровізацією інших документів. Попереду багато спільної роботи", - додав міністр цифрової трансформації.

На фото державний секретар з цифровізації та телекому Австрії Флоріан Турскі та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

10 листопада Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших необхідних у холодний період товарів.

Норвегія надасть Україні $195 млн на закупівлю газу на зиму.

Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією.

Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.

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