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В Україні скасували ПДВ і ввізне мито на імпорт генераторів та обігрівачів

10 листопада, 2022 четвер
20:10
Суспільство опалення

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших необхідних в холодний період товарів

Про це інформують на Урядовому порталі.

Відповідно до постанови №1260, до Переліку товарів, операції з ввезення яких на митну територію України або операції з постачання, які звільняються від податку на вартість та сплати ввізного мита, включені: електрогенераторні установки, трансформатори, обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води та електричні акумулятори, включаючи сепаратори для них.

Крім того, до переліку внесли електричну апаратуру для комутації або захисту електричних кіл, зокрема перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки й розетки - для напруги понад 1 000 В.

Також з’єднувачі для оптичних волокон, джгутів або кабелів, пульти, панелі, розподільні щити та ізолятори.

  • Після російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах України в оселях громадян спостерігаються перебої зі світлом. Литва надала Україні першу партію генераторів.
  • 8 листопада стало відомо, що Кабінет Міністрів вирішив скасувати податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого подібного обладнання. 

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