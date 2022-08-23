English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Єдине, що змусить піти херсонців на псевдореферендум, якщо росіяни стрілятимуть по житлу і тягнутимуть людей, - в. о. мера Лугова
Ексклюзив

Єдине, що змусить піти херсонців на псевдореферендум, якщо росіяни стрілятимуть по житлу і тягнутимуть людей, - в. о. мера Лугова

23 серпня, 2022 вiвторок
09:32
війна з Росією

Люди в Херсоні не хочуть йти на псевдореферендум щодо "приєднання" до РФ

Про це в ефірі Еспресо сказала тимчасово виконуюча повноваження мера Херсона Галина Лугова.

"Не вдасться провести їм псевдореферендум. Вони це бачать. Близько до 100% певність, що 11 вересня цього не відбудеться, тому що українці чинять великий супротив. Українці прокидаються і скрізь бачать на деревах жовтого і синього кольору стрічки, вони бачать відмітки жовто-сині на будинках і парканах. Партизанський рух чинить опір", - розповіла вона.

За словами Лугової, люди не хочуть іти на псевдореферендум.

"Люди з Херсону мені казали: "Єдине, що змусить піти людей - якщо росіяни візьмуть автомати, будуть стріляти у квартиру, у ворота в приватному секторі та будуть тягти". Тоді люди боячись за своє життя, можуть зробити такі кроки, але це буде резонансна подія і ні до чого доброго це не призведе", - додала вона.

Лугова зазначила, що росіяни планували людей звозити з Криму для проведення псевдореферендуму.

"У них є викрадені списки, вони мають всю базу, але не вдається. Їм не вистачає людського ресурсу і наш патріотичний настрій не дає їм провести псевдореферендум", - підсумувала чиновниця.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Херсон
Херсонщина
Читайте також:
Азов Азовсталь
22 серпня, 2022 понедiлок
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
ядерна зброя рф ракета
22 серпня, 2022 понедiлок
У МЗС Росії пригрозили НАТО зіткненням ядерних держав з тяжкими наслідками
Путін Шольц
22 серпня, 2022 понедiлок
"У Шольца урвався терпець, і він почав говорити відверто: Путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа", – Клімкін
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.31
  • EUR
    Купівля 39.38
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
23 серпня
10:03
Окупанти контролюють українські АЕС
Окупанти стягнули понад 40 одиниць військової техніки на територію Запорізької АЕС, - Енергоатом
09:50
Ексклюзив
Харків
Головна тривога у Харкові - як пережити зиму, - депутат облради
09:46
До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда
09:44
Харків
Окупанти обстріляли Харків, є влучання в приватний будинок
09:41
Ексклюзив
Мелітополь
У Мелітополі після вбивства окупаційного "чиновника" росіяни активізували пошук партизанів, - депутат райради
09:33
Антонівський міст
Британська розвідка з'ясувала, як РФ планує нівелювати втрату Антонівського мосту
09:30
PR
До Дня Незалежності бренд жіночого одягу Natali Bolgar анонсував старт конкурсу на найкращий look у патріотичних кольорах
09:13
Кулеба
За 5 днів до вторгнення РФ міністри G7 та ЄС переконували, що великої війни не буде, - Кулеба
09:12
ЗАЕС окупанти
В Енергодарі від російського обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС
09:03
знищена техніка окупантів
Генштаб про втрати РФ за час повномасштабної війни: близько 45,5 тис. окупантів, 1921 танк і 817 БПЛА
08:51
фейк
Нова порція фейків з Росії: в Харківському автодорожньому університеті "тероборона обладнала базу та склади"
08:37
Віктор Циганков (ліворуч)
"Динамо" перед матчем з "Бенфікою" втратило ще одного лідера, - Луческу
08:30
Дніпропетровщина
Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони, одна людина загинула, ще троє поранені
08:07
ЗСУ воїн кордон
ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках
08:00
Ексклюзив
Павло Жаріков
Герої України. Прикордонник Павло Жаріков – разом із собакою Делі обороняв Щастя на Луганщині 
07:52
В Естонії чоловік витер ноги об прапор України, суд покарав його громадськими роботами
07:27
Канада, велопробіг
У Канаді організатори велопробігу проклали маршрут у вигляді герба України
06:56
Тарас Степаненко, "Шахтар"
УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 1-го туру чемпіонату України
06:50
Олексій Резніков, Кайса Оллонґрен
"Всі мають пам'ятати, хто відповідальний за MH17": Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук"
06:24
"Бенфіка" - "Динамо"
"Бенфіка" - "Динамо": де та коли дивитися вирішальний матч киян у Лізі чемпіонів
06:18
Латвія
Воєнні злочини РФ: прокурори з Латвії приїздили до України перевірити факти і ознайомилися з понад 50 свідченнями
05:57
Юпітер
Кільця, червона пляма та північне сяйво. Телескоп "Джеймс Вебб" зробив докладні фото Юпітера
05:32
Зерно
Завдяки "зерновій ініціативі" Україна експортувала вже понад 720 тис. тонн продовольства, - ООН
05:09
мобілізація рф солдати орки
Росія заманює "добровольців" на війну в Україну великими грошима, - ISW
04:46
Снаряд M982 Excalibur
Ще одна високоточна зброя. США включили Excalibur в новий пакет озброєнь для України, - Politico
04:23
Естонія
Провокація. МЗС Естонії відреагувало на версію ФСБ РФ про вбивство Дугіної
04:00
Армія РФ накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей та лінії електропередачі, є загиблий і поранений
Росія активізує обстріли цивільної інфраструктури та державних об'єктів України, - Reuters
03:37
біженці з України
З окупованої Харківщини 22 серпня вдалося евакуювати понад 800 людей, – Верещук
03:14
Switchblade
США замовлять для України дрони-камікадзе Switchblade 600
02:51
Нідерланди_ прапор
Нідерланди нададуть 80 млн євро для розмінування та відбудови Україні
02:28
ураження Антонівський міст
ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського, – ОК "Південь"
02:05
Володимир Сальдо
Херсонський колаборант Сальдо досі в лікарні – стан його здоров'я тримають у секреті
01:44
Українське зерно
У 2022 році Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, аніж минулоріч
01:21
укриття
Зеленський ввів у дію закон про обов'язковість укриття у кожній новобудові
01:01
Михайло Подоляк
В окупованому Криму зростатиме кількість атак невідомого походження, - Подоляк
00:46
фейк, фейки
ЗСУ "планують" підірвати міст через річку Казенний Торець у Слов'янську, а Захід "втомився" від війни в Україні: фейки роспропаганди за 22 серпня
00:21
Пожежа у Ростовській області РФ
У прикордонній з Україною Ростовській області РФ збільшилася площа лісових пожеж
00:18
ООН
ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці
00:01
Нед Прайс
У США відреагували на загибель дочки ідеолога "русского мира" Дугіна
2022, понедiлок
22 серпня
23:57
Сумщина - ілюстративне фото
Війська РФ ввечері обстріляли Сумщину: сталася пожежа
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV