Про це в ефірі Еспресо сказала тимчасово виконуюча повноваження мера Херсона Галина Лугова.

"Не вдасться провести їм псевдореферендум. Вони це бачать. Близько до 100% певність, що 11 вересня цього не відбудеться, тому що українці чинять великий супротив. Українці прокидаються і скрізь бачать на деревах жовтого і синього кольору стрічки, вони бачать відмітки жовто-сині на будинках і парканах. Партизанський рух чинить опір", - розповіла вона.

За словами Лугової, люди не хочуть іти на псевдореферендум.

"Люди з Херсону мені казали: "Єдине, що змусить піти людей - якщо росіяни візьмуть автомати, будуть стріляти у квартиру, у ворота в приватному секторі та будуть тягти". Тоді люди боячись за своє життя, можуть зробити такі кроки, але це буде резонансна подія і ні до чого доброго це не призведе", - додала вона.

Лугова зазначила, що росіяни планували людей звозити з Криму для проведення псевдореферендуму.

"У них є викрадені списки, вони мають всю базу, але не вдається. Їм не вистачає людського ресурсу і наш патріотичний настрій не дає їм провести псевдореферендум", - підсумувала чиновниця.