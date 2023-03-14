Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Ми 5-7 років говорили про боєприпасне виробництво, що потрібно його розгорнути - час прийшов і, слава богу, все розпочалось. Дійсно, вкрай важливо, щоб Україна самостійно виробляла ці боєприпаси, нехай закордоном. Це об'єктивно єдиний правильний шлях. Ми розуміємо, що після перемоги України все це виробництво буде перенесено додому. Зараз потрібні саме радянські стандарти - міни, артбоєприпаси і танкові калібри. Якщо ти вже виготовляєш 152-мм боєприпас, то об'єктивно це ж підприємство буде виробляти і 155-мм (стандарт НАТО, - ред.)", - вважає він.