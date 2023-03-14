"Єдиний правильний шлях": головред Defense Express про виробництво боєприпасів для ЗСУ за кордоном
Вкрай важливо, щоб Україна самостійно виробляла боєприпаси для танків, мінометів та артилерії
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Ми 5-7 років говорили про боєприпасне виробництво, що потрібно його розгорнути - час прийшов і, слава богу, все розпочалось. Дійсно, вкрай важливо, щоб Україна самостійно виробляла ці боєприпаси, нехай закордоном. Це об'єктивно єдиний правильний шлях. Ми розуміємо, що після перемоги України все це виробництво буде перенесено додому. Зараз потрібні саме радянські стандарти - міни, артбоєприпаси і танкові калібри. Якщо ти вже виготовляєш 152-мм боєприпас, то об'єктивно це ж підприємство буде виробляти і 155-мм (стандарт НАТО, - ред.)", - вважає він.
- Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати. Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів – мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм.
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