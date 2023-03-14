Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначили, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

"На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 та Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б'ють окупантів", – розповіли в оборонному відомстві.

Наголошується, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів – мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм.

У Міноборони пояснили, що з міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, проте у створенні боєприпасів беруть участь наші конструктори, технологи, токарі, ливарники.