Укроборонпром розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати
Державний концерн "Укроборонпром", який є стратегічним виробником озброєння та військової техніки, розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
У відомстві зазначили, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
"На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 та Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б'ють окупантів", – розповіли в оборонному відомстві.
Наголошується, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів – мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм.
У Міноборони пояснили, що з міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, проте у створенні боєприпасів беруть участь наші конструктори, технологи, токарі, ливарники.
- Раніше очільник Міноборони Резніков звернувся до ЄС із проханням надати 250 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць.
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