Єдиний реєстр ветеранів може запрацювати в Україні до кінця 2021 року, - міністерка Лапутіна
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час робочої поїздки на Одещину повідомила, що до кінця 2021 року в Україні може запрацювати Єдиний реєстр ветеранів
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Він буде інструментом для систематизації політики та інструментом розширення електронних сервісів для ветеранів. Бета-версія вже презентована, сподіваємось, до кінця року презентуємо сам реєстр. А в наступному році запрацює електронний кабінет ветерана, де він зможе отримувати послуги", - сказала Лапутіна.
Зараз розробка реєстру знаходиться на стадії бета-тестування.
Також, за словами Лапутіної, у 2022 році має запрацювати електронна платформа з розвитку ветеранського бізнесу. Вона орієнтована на обмін інформацією, пошук партнерів і працевлаштування ветеранів.
- Нагадаємо, у лютому 2019 року Рада створила Єдиний держреєстр ветеранів війни. Це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збору, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів їхніх сімей.
- 14 грудня 2021 року Рада проголосувала за створення е-посвідчення ветерана війни.
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