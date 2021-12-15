Єдиний реєстр ветеранів може запрацювати в Україні до кінця 2021 року, - міністерка Лапутіна

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Він буде інструментом для систематизації політики та інструментом розширення електронних сервісів для ветеранів. Бета-версія вже презентована, сподіваємось, до кінця року презентуємо сам реєстр. А в наступному році запрацює електронний кабінет ветерана, де він зможе отримувати послуги", - сказала Лапутіна.



Зараз розробка реєстру знаходиться на стадії бета-тестування.

Також, за словами Лапутіної, у 2022 році має запрацювати електронна платформа з розвитку ветеранського бізнесу. Вона орієнтована на обмін інформацією, пошук партнерів і працевлаштування ветеранів.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Рада створила Єдиний держреєстр ветеранів війни. Це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збору, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів їхніх сімей.

14 грудня 2021 року Рада проголосувала за створення е-посвідчення ветерана війни.

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