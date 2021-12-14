В Україні з'явиться е-посвідчення ветерана війни
У вівторок, 14 грудня, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5694 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана
За відповідне рішення проголосували 310 народних депутатів, передає Еспресо.TV.
Мета закону - закріпити на законодавчому рівні можливість для громадян України використовувати в електронній формі відображення інформації, що міститься у посвідченні ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності та особи, на яку поширюється чинність цього Закону (е-посвідчення ветерана). А також, налагодити автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
У е-посвідченні будуть такі дані:
- інформація, що міститься у паперовому посвідченні особи;
- унікальний електронний ідентифікатор: QR-код, штрих-код чи цифровий код;
- відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або відображається в е-паспорті / е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.
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