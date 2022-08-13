Про це повідомив голова військової розвідки Британії Джим Гокенгалл для BBC.

Джим Гокенгалл пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Гокенгалл зазначив, що "будуть контратаки та контрнаступи". Наразі Росії доводиться передислокувати частину своїх військ зі сходу на південь, де росіяни зазнають значного тиску з боку ЗСУ на Херсонщині. За словами Гокенгалла, неможливо очікувати рішучих зрушень на півдні в найближчі місяці.

Зазначається, що Гокенгалл уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка на полі бою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb