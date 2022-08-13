Єдності Заходу та опір України перевершили очікування, а Росія провалилась в усіх аспектах, - очільник розвідки Британії
Невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими", вражають
Про це повідомив голова військової розвідки Британії Джим Гокенгалл для BBC.
Джим Гокенгалл пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.
Гокенгалл зазначив, що "будуть контратаки та контрнаступи". Наразі Росії доводиться передислокувати частину своїх військ зі сходу на південь, де росіяни зазнають значного тиску з боку ЗСУ на Херсонщині. За словами Гокенгалла, неможливо очікувати рішучих зрушень на півдні в найближчі місяці.
Зазначається, що Гокенгалл уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка на полі бою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе