Ефект від м'якого удушення Росії санкціями почнемо бачити у другому кварталі 2023 року, - експерт з енергетики Гончар
Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", вважає, що з шостого санкційного пакета тривають послідовні кроки до нафтового ембарго, а у лютому 2023 року запрацює ембарго на російські нафтопродукти
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо ми зараз поглянемо ретроспективно і зробимо відлік до 30 травня цього року, коли був прийняти шостий санкційний пакет, до якого входили нафтові санкції, то побачимо, що йшла підготовка до 5 грудня, введення нафтового ембарго. А далі підготовка буде тривати до лютого 2023 року, коли запрацює ембарго на російські нафтопродукти. Тобто весь цей період ринок був під впливом очікування, що ж далі буде. А зараз ми й спостерігаємо, що відбувається. Я б сказав так, що це м'яке удушення Росії, але нам, Україні, хотілось би, щоб це було швидше", - прокоментував експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.
Михайло Гончар зазначив, що у глобальному масштабі цей санкційний тиск є швидким процесом.
"Ефект, я думаю, будемо вже бачити десь у другому кварталі наступного року. Зрозуміло, що є балансове рівняння, тобто скільки добули нафти або виробили нафтопродуктів, стільки ж повинно бути й реалізовано. Однак, стабільного ринку практично не буває, особливо, коли є вплив політичних та геополітичних чинників", - зауважив Гончар.
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