Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо ми зараз поглянемо ретроспективно і зробимо відлік до 30 травня цього року, коли був прийняти шостий санкційний пакет, до якого входили нафтові санкції, то побачимо, що йшла підготовка до 5 грудня, введення нафтового ембарго. А далі підготовка буде тривати до лютого 2023 року, коли запрацює ембарго на російські нафтопродукти. Тобто весь цей період ринок був під впливом очікування, що ж далі буде. А зараз ми й спостерігаємо, що відбувається. Я б сказав так, що це м'яке удушення Росії, але нам, Україні, хотілось би, щоб це було швидше", - прокоментував експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.



Михайло Гончар зазначив, що у глобальному масштабі цей санкційний тиск є швидким процесом.



"Ефект, я думаю, будемо вже бачити десь у другому кварталі наступного року. Зрозуміло, що є балансове рівняння, тобто скільки добули нафти або виробили нафтопродуктів, стільки ж повинно бути й реалізовано. Однак, стабільного ринку практично не буває, особливо, коли є вплив політичних та геополітичних чинників", - зауважив Гончар.

5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності

Також Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews, зазначив, що нафтове ембарго скоротить удвічі доходи РФ від експорту сирої нафти

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