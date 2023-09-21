Екіпажі завершили навчання: Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122
Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 після того, як українські екіпажі завершили навчання: вони вже перебувають на полі бою
Про це інформує пресслужба міноборони Швеції у четвер, 21 вересня.
"Ми надали їм все, що могли, у вигляді чудової техніки та хороших знань. Ми бажаємо їм усіляких перемог і успіхів у звільненні своєї країни", - сказав командувач операціями штабу Сухопутних військ Швеції Матс Людвіг.
Рішення про передачу танків було прийняте у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2023 року. Разом з тим, країна погодилася навчати українських військових користуванню цими танками.
Як зазначили у міноборони Швеції, танки Stridsvagn 122 "вже деякий час перебувають в Україні".
- 10 вересня стало відомо, що Україна та Швеція домовилися спільно виробляти бойові машини піхоти CV-90. Наразі планується виготовити тисячу БМП для української армії.
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