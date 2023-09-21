Екіпажі завершили навчання: Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122

Про це інформує пресслужба міноборони Швеції у четвер, 21 вересня.

"Ми надали їм все, що могли, у вигляді чудової техніки та хороших знань. Ми бажаємо їм усіляких перемог і успіхів у звільненні своєї країни", - сказав командувач операціями штабу Сухопутних військ Швеції Матс Людвіг.

Рішення про передачу танків було прийняте у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2023 року. Разом з тим, країна погодилася навчати українських військових користуванню цими танками.

Як зазначили у міноборони Швеції, танки Stridsvagn 122 "вже деякий час перебувають в Україні".