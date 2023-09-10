Україна та Швеція планують спільно виготовити тисячу БМП CV-90 для українських військових

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська!" - написала Маляр.

За її словами, бойові машини піхоти CV-90 називають найкращими БМП у світі. Вона спроєктована та вироблена у Швеції. Головною перевагою цієї БМП є турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), "адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП".

Зазначається, що до Збройних сил України CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. Вперше ці БМП були помічені на Лиманському напрямку, де ворог уже кілька місяців намагається прорвати оборону.

"Шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармата, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів", - повідомила Маляр.

Вона також додала, що CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху. Українські захисники діляться, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно.