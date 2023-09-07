Німеччина, Італія, Іспанія та Швеція розроблятимуть новий танк на зміну Leopard 2

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Угоди між країнами вже підписано, тепер партнери хочуть подати заявку на фінансування з Європейського фонду оборони. Йдеться про сотні мільйонів євро.

Керувати проєктом будуть німецькі оборонні компанії Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall, повідомляє видання. Представники компаній поки що не прокоментували цю інформацію.

Цей альянс країн став несподіванкою, оскільки Німеччина вже уклала подібну співпрацю з Францією. У 2017 році уряди домовилися про проєкт основного бойового танка, який має замінити Leopard 2 і французький танк Leclerc до середини наступного десятиліття.