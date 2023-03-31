Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Хотілось би чути не раз на декілька місяців про постачання бригадних комплектів бойових машин, а частіше. Відносно Leopard, то з огляду на повідомленні від Польщі, Німеччини, Португалії та інших країн, які передали саме Leopard 2 - їх вистачає, щоб сформувати два повноцінних танкових батальйони", - сказав він.

Катков додав, що це доволі значна сила, бо у танковій бригаді - їх три.

"Відносно третього батальйону - скоріше за все, він буде трохи пізніше. Танковий батальйон - це 31 машина. Іспанія має передати 10 танків у середині квітня. Питання, коли будуть надані шведські Leopard 2А5. Це дозволить вже сформувати третій батальйон. Деякі машини може передати ще Польща - вони заявили, що будуть передавати ще танки після зняття з консервації та відновлення. Процес доставки Leopard 2 набуває певних контурів", - підсумував експерт.