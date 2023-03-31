Україна вже може формувати два танкові батальйони з Leopard 2, - головред Defense Express Катков
Сили оборони України вже можуть формувати два танкові батальйони з Leopard 2 - це доволі значна сила. Трохи пізніше може бути сформований третій
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Хотілось би чути не раз на декілька місяців про постачання бригадних комплектів бойових машин, а частіше. Відносно Leopard, то з огляду на повідомленні від Польщі, Німеччини, Португалії та інших країн, які передали саме Leopard 2 - їх вистачає, щоб сформувати два повноцінних танкових батальйони", - сказав він.
Катков додав, що це доволі значна сила, бо у танковій бригаді - їх три.
"Відносно третього батальйону - скоріше за все, він буде трохи пізніше. Танковий батальйон - це 31 машина. Іспанія має передати 10 танків у середині квітня. Питання, коли будуть надані шведські Leopard 2А5. Це дозволить вже сформувати третій батальйон. Деякі машини може передати ще Польща - вони заявили, що будуть передавати ще танки після зняття з консервації та відновлення. Процес доставки Leopard 2 набуває певних контурів", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе