Економічний фронт не менше важливий, ніж військовий, - Яценюк

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Війна має дуже багато вимірів, в особливості сучасна війна, з якою зіткнулась Україна і весь світ. Звичайно, що основна війна відбувається на лінії фронту, це ключова війна, там де українські військові, ЗСУ боронять Україну та кожного українця. Але тил забезпечує цю війну, яка має декілька вимірів, крім військового є ще й економічний. І це не є нова складова, тому що будь-яку війну неможливо виграти військовим шляхом, якщо ти її програв економічно. Економічний фронт вкрай важливий. Звичайно, що без здорової економіки важко виграти війну, також важко побудувати економіку під час війни", - зауважив прем‘єр-міністр України 2014-2016 рр..



Арсеній Яценюк пояснив, що сьогодні основа фінансової системи України – це кошти наших іноземних партнерів. Загалом, ми отримали приблизно $32 млрд прямих коштів до державного бюджету України. Американці дають гроші нам як гранти, тобто нам не треба буде їх повертати, європейці переважно дають гроші як кредити й середня відсоткова ставка від 3 до 4, але ці гроші потрібно буде повертати або буде прийняте рішення про їх списання.



"А друга складова – це українська економіка, яка серйозно частково зруйнована Росією. Найгірші прогнози щодо ВВП не справдилися, і ми очікуємо падіння на рівні 35%, а не 50% як прогнозувалося. У таких умовах соціальна політика держави підтримується у першу чергу завдяки зовнішнім запозиченням, а у другу чергу за рахунок внутрішніх джерел, які поки що є, але все буде залежати, як довго триватиме війна. І чим швидше війна завершиться перемогою, тим швидше відбудеться відновлення економіки. Треба розуміти, що таке відновлення не станеться не за один день і не за рік, тому ці економічні реалії треба сприймати. Такі відновлення можуть бути тільки за рахунок нового плану Маршалла (програма економічної допомоги, яка була запропонована держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом європейським державам після Другої світової війни – ред.) для України. І у цьому плані Маршалла повинен брати участь весь світ: США, як ключовий фінансовий донор, також наші європейські партнери та країни G7. А щодо внутрішніх реформ у країні, ми повинні думати, як допомагати кожній галузі бізнесу. Тобто, економічний фронт не менш важливий, ніж військовий", - підкреслив Яценюк.

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