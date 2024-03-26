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AirBaltic висловила готовність відновити польоти до трьох міст України: подробиці

26 березня, 2024 вiвторок
17:36
Економіка

Латвійська авіакомпанія AirBaltic заявила про готовність відновити польоти до Києва, Львова та Одеси, щойно це стане безпечно

Про це йшлося на зустрічі гендиректора й президента авіакомпанії Мартіна Гаусса з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та гендиректором аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським, передає пресслужба AirBaltic.

Зустріч відбулася 25 березня у Києві.

"Під час візиту AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою повоєнну мережу, щойно це стане безпечним", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2023 року європейська авіакомпанія Ryanair направила до Києва делегацію, щоб оцінити ситуацію та запропонувати план відновлення авіасполучення в країні. Хоча розглядались варіанти відновлення роботи аеропортів у ключових містах України, таких як Київ, Львів, Одеса та Ужгород, конкретні рішення так і не були прийняті.

У січні 2024 року дискусії відновилися, і Ростислав Шурма, заступник голови Офісу президента, під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі підтвердив, що робота над відновленням авіасполучення таки ведеться.

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Теги:
Україна
Одеса
Львів
новини Києва
Новини Західної України
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