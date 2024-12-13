АМКУ надав дозвіл Сергію Тігіпку на придбання Ідея Банку

Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба групи "ТАС".

Цей дозвіл АМКУ є кроком для завершення підписаної з Getin Holding (Польща) угоди з придбання групою "ТАС" акцій АТ "Ідея Банк", зазначається у повідомленні.

Наступним і фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ "Ідея Банк". Необхідний пакет документів подано на розгляд регулятора банківського ринку.

Наразі рішення НБУ очікується, зазначила пресслужба групи "ТАС".

Довідково. Сергій Тігіпко - український політик та підприємець, голова партії "Сильна Україна" (2009—2012, з 2014). Віцепрем'єр-міністр України (2010 - 2014). Міністр соціальної політики (2010—2012). Міністр економіки (1999—2000). Кандидат в Президенти України у 2010 та 2014.

Народний депутат III, IV та VII скликань. З 17 березня 2012 — заступник голови Партії регіонів. Голова Національного банку України (2002—2004). На виборах Президента України в 2004 році був головою виборчого штабу Віктора Януковича. У 2007—2009 роках — голова правління банку українського відділення Swedbank. З 2016 р. є власником Universal Bank та має ліцензію на Monobank. Кандидат економічних наук (1997).

Таскомбанк - український банк, один з найперших комерційних банків в Україні, заснований у 1989 році. Станом на 21 травня 2019 року мав 108 відділень у всіх регіонах України. За розмірами чистих активів входить до двадцятки найбільших банків України. За підсумками 2018 року увійшов до двадцятки найприбутковіших банків в Україні, отримавши чистий дохід в 402 мільйони гривень.

З 2004 року Таскомбанк входить до складу фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. До групи, серед іншого, також входить Універсал Банк.