Тігіпко купив 100% акцій Idea Bank
У п'ятницю 18 жовтня, група ТАС і Getin Holding підписали договір купівлі-продажу 100% акцій Idea Bank
Про це повідомляє сайт групи ТАС.
Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи ТАС. Базова сума угоди - $34 млн очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%. Сума збільшиться до 36 млн, якщо оподаткування доходів залишиться на рівні 25%.
Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі. Умова завершення – отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій Ідея Банку Нацбанком.
В угоді також передбачається, що Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 тис. за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року, якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня цього року.
- Акціонером групи ТАС є Сергій Тігіпко.
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