Тігіпко купив 100% акцій Idea Bank

Про це повідомляє сайт групи ТАС.

Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи ТАС. Базова сума угоди - $34 млн очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%. Сума збільшиться до 36 млн, якщо оподаткування доходів залишиться на рівні 25%.

Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі. Умова завершення – отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій Ідея Банку Нацбанком.

В угоді також передбачається, що Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 тис. за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року, якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня цього року.