Антимонопольний комітет перевіряє обґрунтованість здорожчання курячих яєць

Про це інформує АМКУ.

Вказано, що збільшення цін на яйця почалося у жовтні 2024 року. Наразі АМКУ направило вимоги про надання інформації до суб'єктів господарювання, які:

виробляють курячі яйця та формують первинну пропозицію на ринку

провадять господарську діяльність з продажу населенню товарів, зокрема яєць

виробляють комбікорми, вартість яких є однією з основних складових собівартості курячих яєць

"Слід зазначити, що на ситуацію із підвищенням цін на цю категорію товарів АМКУ реагує не вперше. Так, у жовтні 2022 року було розпочато дослідження щодо причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торгових мережах. У ході дослідження була зібрана та проаналізована інформація від учасників ринку на кожній з ланок обороту товару на шляху від виробника до кінцевого споживача", - йдеться у повідомленні.

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"Після отримання від учасників ринку відповідей на вимоги та подальшого аналізу всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання на кожній із ланок обороту товару, будуть сформовані остаточні висновки щодо наявності чи відсутності в діях учасників задіяного товарного ринку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - додали в АМКУ.